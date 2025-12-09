ТСН в социальных сетях

Курс валют на 9 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта прибавила в цене. Тем временем гривна ослабла по отношению к доллару, евро и злотому.

Курс валют

Нацбанк установил курс валют на 9 декабря. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Доллар прибавил 2 коп. Евро вырос на 3 коп. Польский злотый поднялся на 2 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,07 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,02 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,59 (+2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение этой недели недели – 8-14 декабря – коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.

