- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 370
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 9 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта прибавила в цене. Тем временем гривна ослабла по отношению к доллару, евро и злотому.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Доллар прибавил 2 коп. Евро вырос на 3 коп. Польский злотый поднялся на 2 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
Курс доллара
1 доллар США - 42,07 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,02 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,59 (+2 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение этой недели недели – 8-14 декабря – коренных изменений на валютном рынке Украины не ожидается . Впрочем, есть внутренние и внешние факторы, которые будут оказывать давление на курсовые показатели.