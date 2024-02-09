Курс валют на 9 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 февраля. Стоимость доллара – 37,57 – это на 2 коп. меньше курса накануне. Евро в это время уменьшилось еще на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,57 грн (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,40 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,31 грн (0 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,35 — 41,30 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,40 – 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 49,55 – 41,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,28 – 9,67 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 42,00 грн.

Как сообщалось, Нацбанк готовит ограничения для переводов на карту и переводов наличных через терминалы самообслуживания. Таким образом, планируется преодолеть проблему теневых платежей, связанных с уклонением от уплаты налогов.

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