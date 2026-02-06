Курс валют на 9 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 февраля. / © Getty Images

Реклама

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 февраля. Доллар потерял 10 коп. Евро снизился на 13 коп. Злотый подешевел на 2 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 43,04 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,76 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,03 (-2 коп.)

Как сообщалось, отчет Нацбанка свидетельствует о том, что тарифы на коммунальные услуги в Украине могут увеличиться. В то же время следует отметить, что до завершения нынешнего отопительного сезона тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение будут оставаться без изменений.

Реклама