Курс валют на 9 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на понедельник, 9 июня. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 июня. Доллар уменьшился еще на 7 коп. Евро потеряло 10 коп . Злотый – 3 коп.

Об этом стало известно с сайта Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,40 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,27 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)

Как сообщалось, Украинцы получат по 3100 грн. уже в августе. Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

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Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 2078 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!