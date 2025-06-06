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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 9 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна усилится по отношению к валюте. Доллар и евро стремительно снизились в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на понедельник, 9 июня. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 июня. Доллар уменьшился еще на 7 коп. Евро потеряло 10 коп . Злотый3 коп.

Об этом стало известно с сайта Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,40 (-7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,27 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)

Как сообщалось, Украинцы получат по 3100 грн. уже в августе. Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

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