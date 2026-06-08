Курс валют на 9 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 9 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 16 копеек и составляет 44,51 гривны. Изменились также показатели евро (потерял 28 копеек) и злотого (снизился на 9 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,51 (+16 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,35 (-28 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,10 (-9 коп.).

Напомним, доллар и евро в начале июня уже подорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.

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