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Курс валют на 9 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 9 июня.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 16 копеек и составляет 44,51 гривны. Изменились также показатели евро (потерял 28 копеек) и злотого (снизился на 9 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,51 (+16 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,35 (-28 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,10 (-9 коп.).
Напомним, доллар и евро в начале июня уже подорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.