Курс валют на 9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп.. Злотый – 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,26 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,76 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,20 – 40,20 грн

"Сбербанк" — 39,30 — 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,55 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,72 – 8,90 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 млрд долларов. В НБУ отмечают, что больше вышеупомянутого объем был зафиксирован в августе 2011 года.

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