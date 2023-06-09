Курс валют на 9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп.. Злотый – 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,26 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,76 грн (+1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,20 – 40,20 грн
- "Сбербанк" — 39,30 — 40,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,75 – 40,55 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,72 – 8,90 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 млрд долларов. В НБУ отмечают, что больше вышеупомянутого объем был зафиксирован в августе 2011 года.