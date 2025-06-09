Курс валют на 9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый (обновлено)

Курс валют на понедельник, 9 июня. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 июня. Доллар уменьшился еще на 7 коп. Евро потеряло 10 коп . Злотый – 3 коп.

Об этом стало известно с сайта Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США - 41,40 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,27 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)

Курс доллара в банках

ПриватБанк – 40,99/41,59

ПУМБ – 41,20/41,80

Укрсиббанк -41,10/41,70

Курс евро в банках

ПриватБанк – 46,80/47,80

ПУМБ – 47,20/47,90

УкрСиббанк -46,85/47,85

Как сообщалось, Украинцы получат по 3100 грн. уже в августе. Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

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Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 2305 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!