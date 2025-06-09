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Курс валют на 9 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый (обновлено)
После выходных гривна усилится по отношению к валюте. Доллар и евро стремительно снизились в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 июня. Доллар уменьшился еще на 7 коп. Евро потеряло 10 коп . Злотый – 3 коп.
Об этом стало известно с сайта Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,40 (-7 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,27 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)
Курс доллара в банках
ПриватБанк – 40,99/41,59
ПУМБ – 41,20/41,80
Укрсиббанк -41,10/41,70
Курс евро в банках
ПриватБанк – 46,80/47,80
ПУМБ – 47,20/47,90
УкрСиббанк -46,85/47,85
Как сообщалось, Украинцы получат по 3100 грн. уже в августе. Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.