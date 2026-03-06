ТСН в социальных сетях

Курс валют на 9 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных валюта потеряет в цене – гривна укрепится.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на понедельник, 9 марта. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 марта. Доллар потерял 8 коп. Евро уменьшился на 36 коп. Стоимость злотого упала на 12 коп.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,72 (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,54 (-36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,79 (-12 коп.)

Напомним, экономический эксперт Андрей Забловский ранее сообщал, что март для валютного рынка в Украине будет периодом «контролируемой волатильности». В частности, он прогнозировал, что курс доллара будет «прыгать» часто, но незначительно.

