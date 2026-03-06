- Дата публикации
Категория
Деньги
Курс валют на 9 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных валюта потеряет в цене – гривна укрепится.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 9 марта. Доллар потерял 8 коп. Евро уменьшился на 36 коп. Стоимость злотого упала на 12 коп.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,72 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,54 (-36 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (-12 коп.)
Напомним, экономический эксперт Андрей Забловский ранее сообщал, что март для валютного рынка в Украине будет периодом «контролируемой волатильности». В частности, он прогнозировал, что курс доллара будет «прыгать» часто, но незначительно.