Курс валют на 9 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 ноября. Доллар потерял 12 коп. В то же время евро уменьшился на 40 коп., а польский злотый — на 10 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,32 (-12 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,64 (-40 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,52 (-10 коп.)

Напомним, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год. Произошло это из-за удорожания горючего, усиления российских атак на производственную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также расширение бюджетных стимулов в конце года.

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