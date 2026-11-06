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Курс валют на 9 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта потеряет в цене — гривна усилится.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 9 ноября. Доллар потерял 12 коп. В то же время евро уменьшился на 40 коп., а польский злотый — на 10 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,32 (-12 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,64 (-40 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,52 (-10 коп.)
Напомним, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год. Произошло это из-за удорожания горючего, усиления российских атак на производственную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также расширение бюджетных стимулов в конце года.
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