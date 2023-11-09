Курс валют на 9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 9 ноября установил официальный курс доллара США на уровне 36,037 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 38,48 грн. Польский злотый стоит 8,62 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,60 грн. Покупают за 37,29 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,07 грн. Продают по 40,25 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,00 – 37,65 грн

"ПУМБ" – 37,35 – 37,85 грн

"Укрсиббанк" – 36,90 – 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн

"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,15 – 40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.

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