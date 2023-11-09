Курс валют на 9 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел.
Национальный банк Украины на 9 ноября установил официальный курс доллара США на уровне 36,037 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Евро стоит 38,48 грн. Польский злотый стоит 8,62 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,60 грн. Покупают за 37,29 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,07 грн. Продают по 40,25 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 36,85 – 37,45 грн
"Ощадбанк" – 37,00 – 37,65 грн
"ПУМБ" – 37,35 – 37,85 грн
"Укрсиббанк" – 36,90 – 37,45 грн
"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,80 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
"Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн
"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
"Укрсиббанк" – 39,15 – 40,05 грн
"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,50 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн
"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн
"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн
Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.
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