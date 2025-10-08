Курс валют на 9 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 9 октября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 9 копеек и составляет 41,40 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,40 (+ 9 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,13 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,32 (-/+0 коп.)

Ранее речь шла о том, что курс валют в Украине продолжает преподносить сюрпризы. Да, доллар снова пошел вниз. Вместе с американской валютой начала дешеветь и европейская.

Реклама

О том, почему изменилась тенденция, сколько она может продолжаться, чего ожидать от курсов двух главных мировых валют на текущей неделе и какую выгоднее покупать — читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua. Вы также сможете узнать ситуацию на наличном рынке валюты и чего ожидать от курса с 6 по 12 октября.