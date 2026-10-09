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Курс валют на 9 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 9 октября.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 44,85 грн. Упал и показатель евро — на 2 копейки. В свою очередь злотый прибавил одну копейку.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,85 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,13 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,45 (+1 коп.)
Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.