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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на субботу, 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на субботу, 10 октября. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 10 октября. Доллар потерял 1 коп. Стоимость евро снизилась на 2 коп. В то же время злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,85 грн

Курс евро

  • 1 евро - 50,13 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,45 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 12 октября. В первый день недели доллар прибавит 3 копейки.

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