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Курс валют на субботу, 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 10 октября. Доллар потерял 1 коп. Стоимость евро снизилась на 2 коп. В то же время злотый прибавил 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 44,85 грн
Курс евро
1 евро - 50,13 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,45 грн
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 12 октября. В первый день недели доллар прибавит 3 копейки.
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