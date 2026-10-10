Курс валют на субботу, 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на субботу, 10 октября. / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 10 октября. Доллар потерял 1 коп. Стоимость евро снизилась на 2 коп. В то же время злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

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Курс доллара

1 доллар США - 44,85 грн

Курс евро

1 евро - 50,13 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 11,45 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 12 октября. В первый день недели доллар прибавит 3 копейки.

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