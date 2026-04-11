Курс валют на субботу, 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Сейчас это пятница, 10 апреля.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на субботу, 11 апреля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 11 апреля. Доллар вырос на 9 коп. Евро прибавил 4 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,46 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,79 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 13 апреля. Гривна выросла на 1 коп. по отношению к американскому доллару.

