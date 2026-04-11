Курс валют на субботу, 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Сейчас это пятница, 10 апреля.
Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 11 апреля. Доллар вырос на 9 коп. Евро прибавил 4 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,46 грн
Курс евро
1 евро — 50,79 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 13 апреля. Гривна выросла на 1 коп. по отношению к американскому доллару.