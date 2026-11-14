Курс валют на субботу, 14 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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НБУ установил официальный курс валют на субботу, 14 ноября. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро — уменьшился на 15 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,38 грн

Курс евро

1 евро — 50,33 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,43 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 16 ноября. В понедельник, доллар вырастет на 4 койпика.

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