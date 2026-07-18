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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
548
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 17 июля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют на 18 июля. / © unsplash.com

Национальный банк установил официальный курс валют на воскресенье, 31 мая. Перед выходными доллар потерял 13 коп. Евро подскочил на 10 коп. Злотый — прибавил 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,61 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,16 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,81 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 июля . Злотый и евро поднимутся в цене.

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Дата публикации
Количество просмотров
548
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