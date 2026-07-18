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Курс валют на субботу, 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 17 июля.
Национальный банк установил официальный курс валют на воскресенье, 31 мая. Перед выходными доллар потерял 13 коп. Евро подскочил на 10 коп. Злотый — прибавил 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,61 грн
Курс евро
1 евро — 51,16 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,81 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 20 июля . Злотый и евро поднимутся в цене.
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