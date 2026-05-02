- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на субботу, 2 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 1 мая.
Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 2 мая. Доллар потерял 12 коп. Евро снизился на 13 коп. Злотый упал в цене 5 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,96 грн
Курс евро
1 евро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,07 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 4 мая. После выходных гривна ослабит по отношению к евро, который взлетел в цене на 14 коп.
Комментарии
Сортировать: