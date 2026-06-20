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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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236
Время на прочтение
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Курс валют на субботу, 20 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на субботу, 20 июня.

Курс валют на субботу, 20 июня. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на субботу, 20 июня. Перед выходными доллар прибавил 11 коп. Евро потерял 48 коп. Стоимость злотого снизилась на 16 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,91 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,45 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,08 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 22 июня. После доллар и злотый немного потеряют в цене.

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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