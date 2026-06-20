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Курс валют на субботу, 20 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют на субботу, 20 июня. Перед выходными доллар прибавил 11 коп. Евро потерял 48 коп. Стоимость злотого снизилась на 16 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,91 грн
Курс евро
1 евро — 51,45 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,08 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 22 июня. После доллар и злотый немного потеряют в цене.
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