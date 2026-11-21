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Курс валют на субботу, 21 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в субботу, 21 ноября. Перед выходными доллар взлетел на 15 коп. Евро — уменьшился на 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,05 грн
Курс евро
1 евро — 49,53 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,22 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 23 ноября. Доллар уменьшится на 13 коп.
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