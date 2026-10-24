Курс валют на субботу, 24 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 24 октября. / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют в субботу, 17 октября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро — уменьшился на 13 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,05 грн

Курс евро

1 евро — 50,43 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,54 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 26 октября . После выходных евро и злотый взлетят в цене.

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