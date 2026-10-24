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Курс валют на субботу, 24 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в субботу, 17 октября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро — уменьшился на 13 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,05 грн
Курс евро
1 евро — 50,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,54 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 26 октября . После выходных евро и злотый взлетят в цене.
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