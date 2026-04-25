Курс валют на субботу, 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар не изменился в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 25 апреля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 43,94 гривны. Показатели евро и злотого также не претерпели изменений.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,94 (+0 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,38 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,10 (+0 коп.)
Напомним, экономист Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 45–46 гривен уже в 2026 году, и нынешний уровень не пиковый. Среди причин: рост инфляции, удорожание товаров и горючего, а также рекомендации МВФ по курсу.