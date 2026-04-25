ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1270
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар не изменился в цене.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Комментарии
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 25 апреля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США не изменилась и составляет 43,94 гривны. Показатели евро и злотого также не претерпели изменений.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,94 (+0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,38 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,10 (+0 коп.)

Напомним, экономист Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 45–46 гривен уже в 2026 году, и нынешний уровень не пиковый. Среди причин: рост инфляции, удорожание товаров и горючего, а также рекомендации МВФ по курсу.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1270
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie