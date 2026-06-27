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Курс валют на субботу, 27 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — это пятница, 26 июня.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 27 июня. Перед выходными доллар прибавил 6 коп. Евро повысился на 4 коп. Злотый – вырос на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 44,92 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,92 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,87 (+1 коп.).
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 29 июня . Евро существенно взлетит в цене.
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