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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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195
Время на прочтение
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Курс валют на субботу, 27 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — это пятница, 26 июня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на субботу, 27 июня. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 27 июня. Перед выходными доллар прибавил 6 коп. Евро повысился на 4 коп. Злотый – вырос на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,92 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 11,87 (+1 коп.).

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 29 июня . Евро существенно взлетит в цене.

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Дата публикации
Количество просмотров
195
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