Курс валют на субботу, 28 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 27 марта.
НБУ установил официальный курс валют на субботу, 28 марта. Доллар вырос на 1 коп. Евро потерял 24 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,88 грн
Курс евро
1 евро — 50,61 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,84 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 марта. После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.