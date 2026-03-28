Курс валют на субботу, 28 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 27 марта.

Курс валют на субботу, 28 марта. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на субботу, 28 марта. Доллар вырос на 1 коп. Евро потерял 24 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,88 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,61 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,84 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 марта. После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.

