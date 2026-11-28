Курс валют на 28 ноября. / © Национальный банк Украины

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Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 28 ноября. Перед выходными доллар потерял 17 коп. Евро снизился на 4 коп. Злотый — на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,10 грн

Курс евро

1 евро — 49,49 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,04 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 ноября. В последний день осени доллар и евро потеряют в цене.

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