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Курс валют на субботу, 28 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 27 ноября.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 28 ноября. Перед выходными доллар потерял 17 коп. Евро снизился на 4 коп. Злотый — на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,10 грн
Курс евро
1 евро — 49,49 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,04 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 ноября. В последний день осени доллар и евро потеряют в цене.
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