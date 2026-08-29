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Курс валют на субботу, 29 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 28 августа.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 29 августа. Перед выходными доллар потерял 3 коп. Евро уменьшился на 15 коп. Злотый — уменьшился на 12 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,54 грн
Курс евро
1 евро — 51,85 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,98 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 31 августа. В частности, доллар вырастет на 1 копейку.
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