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Курс валют на субботу, 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 31 октября. Перед выходными доллар потерял 7 копеек. Евро — уменьшился на 9 коп. Стоимость злотого выросла на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,52 грн
Курс евро
1 евро — 50,67 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,53 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 2 ноября. После выходных стоимость доллара снизится на 17 копеек.
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