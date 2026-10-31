Курс валют на субботу, 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Государственная фискальная служба Украины

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 31 октября. Перед выходными доллар потерял 7 копеек. Евро — уменьшился на 9 коп. Стоимость злотого выросла на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,52 грн

Курс евро

1 евро — 50,67 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,53 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 2 ноября. После выходных стоимость доллара снизится на 17 копеек.

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