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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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419
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Курс валют на субботу, 4 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый

В субботу используют курсы последнего рабочего дня недели - пятницы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 4 июля.

Курс валют на 4 июля. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в субботу, 4 июля. Доллар прибавил 4 коп. Стоимость евро выросла на 11 коп. Злотый повысился на 4 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,80 грн

Курс евро

  • 1 евро - 51,08 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,90 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 6 июля. После выходных гривна укрепится по отношению к валюте.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
419
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