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Курс валют на субботу, 4 июля: сколько стоит доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы последнего рабочего дня недели - пятницы.
НБУ установил официальный курс валют в субботу, 4 июля. Доллар прибавил 4 коп. Стоимость евро выросла на 11 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 44,80 грн
Курс евро
1 евро - 51,08 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,90 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 6 июля. После выходных гривна укрепится по отношению к валюте.
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