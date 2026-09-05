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Курс валют на субботу, 5 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 4 сентября.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 5 сентября. Перед выходными доллар прибавил 12 коп. Евро взлетел на 29 коп. Злотый — вырос на 7 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,72 грн
Курс евро
1 евро — 51,93 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,00 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 7 сентября. После выходных доллар и евро потеряют в цене.
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