Курс валют на субботу, 5 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют по выходным. / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 5 сентября. Перед выходными доллар прибавил 12 коп. Евро взлетел на 29 коп. Злотый — вырос на 7 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,72 грн

Курс евро

1 евро — 51,93 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 12,00 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 7 сентября. После выходных доллар и евро потеряют в цене.

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