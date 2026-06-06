- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 296
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на субботу, 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 5 июня.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 6 июня. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро вырос на 14 коп. Злотый — повысился на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,37 грн
Курс евро
1 евро — 51,66 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,19 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 июня. Злотый и евро потеряют в цене.
Комментарии
Сортировать: