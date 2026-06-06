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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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296
Время на прочтение
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Курс валют на субботу, 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 5 июня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на субботу, 6 июня. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 6 июня. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Евро вырос на 14 коп. Злотый — повысился на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,37 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,66 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,19 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 8 июня. Злотый и евро потеряют в цене.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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