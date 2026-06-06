Курс валют на субботу, 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Финансовый рынок в нынешнем июне не такой, как обычно: в отличие от предыдущих лет, гривна не укрепляется, а доллар и евро соответственно дорожают. Очевидно, что такой тренд заставляет производителей и импортеров закладывать в прайсы курс доллара выше официального и даже выше действующего рыночного. Как изменятся курс и цены за месяц, читайте в аналитическом проекте ТСН.ua.