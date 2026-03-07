ТСН в социальных сетях

Курс валют на субботу, 7 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 6 марта.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на субботу, 7 марта. Доллар вырос на 9 коп. Евро прибавил 7 коп. В то же время, злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,80 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,90 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,91 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 9 марта. Иностранная валюта потеряет цену. В частности, евро — 36 коп.

