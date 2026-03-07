- Дата публикации
Курс валют на субботу, 7 марта: сколько стоит доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 6 марта.
НБУ установил официальный курс валют на субботу, 7 марта. Доллар вырос на 9 коп. Евро прибавил 7 коп. В то же время, злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,80 грн
Курс евро
1 евро — 50,90 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,91 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 9 марта. Иностранная валюта потеряет цену. В частности, евро — 36 коп.