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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на субботу, 7 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют в субботу, 7 ноября. Перед выходными доллар потерял 9 копеек. Евро — уменьшился на 20 коп. Стоимость злотого упала на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,44 (грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,04 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,62 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 9 ноября. После выходных евро снизится в цене на 40 копеек.

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