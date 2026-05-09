Курс валют на субботу, 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 8 мая.
Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 9 мая. Доллар потерял 5 коп. Евро снизился на 7 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,80 грн
Курс евро
1 евро - 51,54 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,19 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 11 мая. В частности, американский доллар снова вырос в цене на 5 копеек.
