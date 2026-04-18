Курс валют на субботу, 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 17 апреля.

Нацбанк установил официальный курс валют на субботу, 18 апреля. Доллар вырос на 12 коп. Евро прибавил 15 коп. Злотый повысился на 4 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,63 грн

Курс евро

  • 1 евро - 51,42 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,12 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 20 апреля. После выходных гривна сильно обесценится по отношению к иностранной валюте.

