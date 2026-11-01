Курс валют на воскресенье, 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В ежемесячном аналитическом обзоре от ТСН.ua подробно разбираем свежие макроэкономические прогнозы: стоит ли ожидать номинального и реального роста зарплат и перерасчёта пенсий, до каких пределов НБУ позволит девальвировать гривну, какой будет инфляция, в частности, как изменятся цены на топливо.