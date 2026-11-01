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Курс валют на воскресенье, 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 30 октября.
Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 1 ноября. Перед выходными доллар снизился на 7 коп. Евро потерял 9 коп. Стоимость злотого выросла на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,52 грн
Курс евро
1 евро — 50,67 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,53 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 2 ноября. После выходных доллар уменьшится на 17 копеек.
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