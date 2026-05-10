Курс валют на воскресенье, 10 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 10 мая. Перед выходными доллар снизился на 5 коп. Евро свалился в стоимости на 7 коп. Злотый остался без изменений
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 43,80 грн
Курс евро
1 евро - 51,54 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,19 грн
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 11 мая. В первый день недели доллар и евро вырастут.
