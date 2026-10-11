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Курс валют на воскресенье, 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 9 октября.
Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 11 октября. Перед выходными доллар снизился на 1 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый — прибавил в цене 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,85 грн
Курс евро
1 евро — 50,13 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,45 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 12 октября. После выходных евро взлетет на 18 копеек.
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