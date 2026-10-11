ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
810
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на воскресенье, 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 9 октября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Курс валют

Курс валют на 12 октября. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 11 октября. Перед выходными доллар снизился на 1 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый — прибавил в цене 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,85 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,13 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,45 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 12 октября. После выходных евро взлетет на 18 копеек.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie