Курс валют на воскресенье, 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 октября. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 11 октября. Перед выходными доллар снизился на 1 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый — прибавил в цене 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,85 грн

Курс евро

1 евро — 50,13 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,45 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 12 октября. После выходных евро взлетет на 18 копеек.

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