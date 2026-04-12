ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
327
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на воскресенье, 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на 12 апреля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 12 апреля. Перед выходными доллар прибавил 9 коп. Евро повысился на 4 коп. Злотый — на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,46 (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,79 (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (+1 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс на 13 апреля. После выходных гривна ослабила свои позиции по валюте.

Дата публикации
Количество просмотров
327
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie