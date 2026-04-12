Курс валют на воскресенье, 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 12 апреля. Перед выходными доллар прибавил 9 коп. Евро повысился на 4 коп. Злотый — на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,46 (+9 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,79 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (+1 коп.)
Напомним, Национальный банк установил курс на 13 апреля. После выходных гривна ослабила свои позиции по валюте.