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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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356
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Курс валют на воскресенье, 14 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют в воскресенье, 14 июня. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 14 июня. Перед выходными валюта потеряла в цене: доллар уменьшился на 3 коп., евро — на 6 коп., злотый — на 3 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,92 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,83 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,18 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 15 июня. После выходных евро и злотый возрастут.

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Дата публикации
Количество просмотров
356
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