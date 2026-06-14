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Курс валют на воскресенье, 14 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 14 июня. Перед выходными валюта потеряла в цене: доллар уменьшился на 3 коп., евро — на 6 коп., злотый — на 3 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,92 грн
Курс евро
1 евро — 51,83 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,18 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 15 июня. После выходных евро и злотый возрастут.
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