- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1076
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 15 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 13 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 15 ноября. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро потерял в цене 15 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 45,38 грн
Курс евро
1 евро — 50,33 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,43 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 16 ноября. После выходных доллар прибавит 4 копейки, а евро потеряет 11 копеек.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: