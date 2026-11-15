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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 15 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 13 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 15 ноября. Перед выходными доллар вырос на 6 коп. Евро потерял в цене 15 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,38 грн

Курс евро

  • 1 евро — 50,33 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,43 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 16 ноября. После выходных доллар прибавит 4 копейки, а евро потеряет 11 копеек.

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