Курс валют на воскресенье, 17 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курсы валют на 17 мая.

НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 17 мая. Перед выходными доллар снизился на 1 коп. Евро свалился в стоимости на 7 коп. Злотый повысился на 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США — 43,95 грн

Курс евро

1 евро — 51,43 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 12,13 грн

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 18 мая. После выходных гривна ослабится по отношению к доллару, который вырастет на 12 копеек.

