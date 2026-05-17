- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 17 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 17 мая. Перед выходными доллар снизился на 1 коп. Евро свалился в стоимости на 7 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,95 грн
Курс евро
1 евро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,13 грн
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на 18 мая. После выходных гривна ослабится по отношению к доллару, который вырастет на 12 копеек.
Комментарии
Сортировать: