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Курс валют на воскресенье, 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 16 октября.
Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 18 октября. Перед выходными доллар снизился на 10 коп. Евро потерял 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,88 грн
Курс евро
1 евро — 50,30 грн
Курс злотого
1 злотый — 11,51 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 19 октября. После выходных евро слетет на 19 копеек, а злотый прибавит 4 копейки.
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