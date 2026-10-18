Курс валют на воскресенье, 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Наверное, каждый из украинцев задумывался: а сколько же нужно зарабатывать, чтобы ни в чём себе не отказывать, конечно же, в разумных пределах. Сайт ТСН.ua подготовил для читателей такой ориентировочный расчёт «от и до». Результат шокировал: киевская «наценка на уровень жизни» оказалась огромной.