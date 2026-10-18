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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 18 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 16 октября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют в воскресенье, 18 октября.

Курс валют в воскресенье, 18 октября. / © Государственная фискальная служба Украины

Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 18 октября. Перед выходными доллар снизился на 10 коп. Евро потерял 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 44,88 грн

Курс евро

1 евро — 50,30 грн

Курс злотого

1 злотый — 11,51 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 19 октября. После выходных евро слетет на 19 копеек, а злотый прибавит 4 копейки.

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