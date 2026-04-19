Курс валют на воскресенье, 19 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Курс валют

Нацбанк установил курсы валют на 19 апреля.

Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 19 апреля. Перед выходными доллар прибавил 12 коп. Евро повысился на 15 коп. Злотый – на 4 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,63 грн

Курс евро

  • 1 евро - 51,42 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,12 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 20 апреля. Иностранная валюта значительно выросла в цене. В частности, доллар прибавит 26 копеек.

