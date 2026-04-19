Курс валют на воскресенье, 19 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют на воскресенье, 19 апреля. Перед выходными доллар прибавил 12 коп. Евро повысился на 15 коп. Злотый – на 4 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 43,63 грн
Курс евро
1 евро - 51,42 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,12 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 20 апреля. Иностранная валюта значительно выросла в цене. В частности, доллар прибавит 26 копеек.