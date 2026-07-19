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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 19 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют на 19 июля. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 19 июля. Перед выходными доллар потерял 13 коп. Евро прибавило в цене 10 коп. Стоимость злотого выросла на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,61 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,16 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,81 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 20 июля. После выходных американский доллар вырастет на 5 коп.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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