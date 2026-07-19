- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 19 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В субботу используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 19 июля. Перед выходными доллар потерял 13 коп. Евро прибавило в цене 10 коп. Стоимость злотого выросла на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,61 грн
Курс евро
1 евро — 51,16 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,81 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 20 июля. После выходных американский доллар вырастет на 5 коп.
Комментарии
Сортировать: