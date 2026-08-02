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Курс валют на воскресенье, 2 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 2 августа. Доллар снизился на 18 коп. Евро прибавил в цене 19 коп. Злотый подорожал на 8 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 44,69 (-18 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,27 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,89 (+8 коп.).
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 3 августа . В первый день недели доллар расслабится на 6 коп.
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