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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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294
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Курс валют на воскресенье, 2 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют в воскресенье, 2 августа. / © Getty Images

Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 2 августа. Доллар снизился на 18 коп. Евро прибавил в цене 19 коп. Злотый подорожал на 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,69 (-18 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,27 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,89 (+8 коп.).

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 3 августа . В первый день недели доллар расслабится на 6 коп.

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Дата публикации
Количество просмотров
294
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