Курс валют на воскресенье, 2 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в воскресенье, 2 августа. / © Getty Images

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Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 2 августа. Доллар снизился на 18 коп. Евро прибавил в цене 19 коп. Злотый подорожал на 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

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Курс доллара

1 доллар США - 44,69 (-18 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,27 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,89 (+8 коп.).

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 3 августа . В первый день недели доллар расслабится на 6 коп.

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