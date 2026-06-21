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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на воскресенье, 21 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — это пятница, 19 июня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 19 июня

Курс валют на 19 июня / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 21 июня. Перед выходными доллар прибавил 11 коп. Евро снизился на 48 коп. Злотый — подешевел на 16 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,91 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,45 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,08 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на 22 июня. В частности, доллар потерял 1 коп.

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Дата публикации
Количество просмотров
520
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