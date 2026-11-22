Курс валют / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 22 ноября. Перед выходными доллар повысился на 15 коп. Евро потерял в цене 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,05 грн

Курс евро

1 евро — 49,53 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,22 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 ноября. После выходных евро снизится на 26 копеек.

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