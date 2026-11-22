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Курс валют на воскресенье, 22 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 20 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на воскресенье, 22 ноября. Перед выходными доллар повысился на 15 коп. Евро потерял в цене 4 коп. Стоимость злотого упала на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 45,05 грн
Курс евро
1 евро — 49,53 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,22 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 23 ноября. После выходных евро снизится на 26 копеек.
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