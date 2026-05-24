Курс валют на воскресенье, 24 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на воскресенье, 24 мая.

Национальный банк установил официальный курс валют на воскресенье, 24 мая. Перед выходными доллар прибавил 1 коп. Евро не поменялся. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 44,23 грн

Курс евро

1 евро - 51,30 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 12,07 грн

