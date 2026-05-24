Курс валют на воскресенье, 24 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 22 мая.
Национальный банк установил официальный курс валют на воскресенье, 24 мая. Перед выходными доллар прибавил 1 коп. Евро не поменялся. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,23 грн
Курс евро
1 евро - 51,30 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,07 грн
Как сообщалось, НБУ установил курс валют на понедельник, 25 мая . Гривна ослабла по отношению к доллару и евро, которые выросли в стоимости.
