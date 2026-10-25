Курс валют на воскресенье, 25 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 25 октября. Перед выходными доллар вырос на 3 коп. Евро потерял 13 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,05 грн

Курс евро

1 евро — 50,43 грн

Курс злотого

1 польский злотый — 11,54 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 26 октября. После выходных доллар взлетет на 15 копеек.

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