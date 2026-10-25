- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1445
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на воскресенье, 25 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы последнего рабочего дня. Пока это пятница, 16 октября.
Национальный банк установил официальный курс валют в воскресенье, 25 октября. Перед выходными доллар вырос на 3 коп. Евро потерял 13 коп. Стоимость злотого упала на 4 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,05 грн
Курс евро
1 евро — 50,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,54 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 26 октября. После выходных доллар взлетет на 15 копеек.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: