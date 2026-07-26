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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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916
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Курс валют на воскресенье, 26 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 26 июля

Курс валют на 26 июля / © pexels.com

НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 26 июля. Перед выходными доллар прибавил в цене на 4 коп., евро потерял 1 коп. Злотый — вырос на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,81 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,05 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,80 грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 27 июля. После выходных евро потеряет 9 копеек.

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Дата публикации
Количество просмотров
916
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