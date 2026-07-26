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Курс валют на воскресенье, 26 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
НБУ установил официальный курс валют в воскресенье, 26 июля. Перед выходными доллар прибавил в цене на 4 коп., евро потерял 1 коп. Злотый — вырос на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,81 грн
Курс евро
1 евро — 51,05 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,80 грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на 27 июля. После выходных евро потеряет 9 копеек.
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