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Курс валют на воскресенье, 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.
Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 27 сентября. Доллар добавил 12 коп. Евро снизился на 6 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 44,97 грн
Курс евро
1 евро - 51,12 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,66 грн
Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар упадет 13 копеек.
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