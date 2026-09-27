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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Курс валют на воскресенье, 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В воскресенье используют курсы валют, которые были в последний рабочий день недели, то есть в пятницу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 27 сентября.

Курс валют на 27 сентября. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 27 сентября. Доллар добавил 12 коп. Евро снизился на 6 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,97 грн

Курс евро

  • 1 евро - 51,12 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,66 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар упадет 13 копеек.

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