Курс валют на воскресенье, 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 27 сентября. / © УНИАН

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Нацбанк установил официальный курс валют в воскресенье, 27 сентября. Доллар добавил 12 коп. Евро снизился на 6 коп. Стоимость злотого упала на 3 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

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Курс доллара

1 доллар США - 44,97 грн

Курс евро

1 евро - 51,12 грн

Курс злотого

1 польский злотый - 11,66 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на 21 сентября. В первый день недели доллар упадет 13 копеек.

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